Гендиректор "Црвены Звезды": "Это начало новой истории нашего клуба"

Генеральный директор "Црвены Звезды" Звездан Терзич назвал выход в групповой турнир Лиги Европы началом нового этапа в истории клуба. Сербский клуб в ответном матче 4-го отборочного раунда победил "Краснодар" (2:1), первая встреча закончилась поражением команды – 2:3.
Отметим, что "Црвена Звезда" вышла в групповой этап впервые за последние 10 лет.
– Этот успех – начало новой истории нашего клуба. Мы будем достойны наших предшественников, – цитирует Novosti.rs Терзича.
Сегодня состоится жеребьевка группового турнира Лиги Европы. Церемония в Монако начнется в 14.00 по московскому времени. Россию на ней будут представлять два клуба - "Зенит" и "Локомотив".
Смолов был лишним. Теперь он проведет год без Европы?
gayduk
Не будет у сербов никакой новой истории...
10:39
Валерий Милан-Монако
Позорники( Так как играли грязно сербы(сейчас в Европе никто не играет((
10:18
Почти
Не смотрел тот матч где Црвена Звезда выиграла Кубок Чемпионов . Тогда трудно было все увидеть.Но в том году клуб казался легендарным каким то .Мы не видели но читали и слышали .Белодедич ,Стойкович ,Панчев , Просинечки ,Савичевич ... Вчера меня поразили болельщики Црвены .Это нечто . И я понял , что Црвена Звезда великий клуб.
10:06