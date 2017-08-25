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09:55 | Футбол — Лига Европы

Гендиректор "Црвены Звезды": "Это начало новой истории нашего клуба"

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Генеральный директор "Црвены Звезды" Звездан Терзич назвал выход в групповой турнир Лиги Европы началом нового этапа в истории клуба. Сербский клуб в ответном матче 4-го отборочного раунда победил "Краснодар" (2:1), первая встреча закончилась поражением команды – 2:3.

Отметим, что "Црвена Звезда" вышла в групповой этап впервые за последние 10 лет.

Этот успех – начало новой истории нашего клуба. Мы будем достойны наших предшественников, – цитирует Novosti.rs Терзича.

Сегодня состоится жеребьевка группового турнира Лиги Европы. Церемония в Монако начнется в 14.00 по московскому времени. Россию на ней будут представлять два клуба - "Зенит" и "Локомотив".

Смолов был лишним. Теперь он проведет год без Европы?

 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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gayduk

Не будет у сербов никакой новой истории...

10:39

Валерий Милан-Монако

Позорники( Так как играли грязно сербы(сейчас в Европе никто не играет((

10:18

Почти

Не смотрел тот матч где Црвена Звезда выиграла Кубок Чемпионов . Тогда трудно было все увидеть.Но в том году клуб казался легендарным каким то .Мы не видели но читали и слышали .Белодедич ,Стойкович ,Панчев , Просинечки ,Савичевич ... Вчера меня поразили болельщики Црвены .Это нечто . И я понял , что Црвена Звезда великий клуб.

10:06