Гендиректор "Црвены Звезды": "Это начало новой истории нашего клуба"

Генеральный директор "Црвены Звезды" Звездан Терзич назвал выход в групповой турнир Лиги Европы началом нового этапа в истории клуба. Сербский клуб в ответном матче 4-го отборочного раунда победил "Краснодар" (2:1), первая встреча закончилась поражением команды – 2:3.

Отметим, что "Црвена Звезда" вышла в групповой этап впервые за последние 10 лет.

– Этот успех – начало новой истории нашего клуба. Мы будем достойны наших предшественников, – цитирует Novosti.rs Терзича.

Сегодня состоится жеребьевка группового турнира Лиги Европы. Церемония в Монако начнется в 14.00 по московскому времени. Россию на ней будут представлять два клуба - "Зенит" и "Локомотив".

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