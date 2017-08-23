Гендир "Црвены Звезды": "Если болельщики "Спартака" приедут поддержать нас в игре с "Краснодаром" – наши двери открыты"

Генеральный директор "Црвены Звезды" Звездан Терзич в преддверии ответного матча 4-го отборочного турнира Лиги Европы против "Краснодара" отметил, что меры безопасности усилены не будут. Первая игра команд в России завершилась со счетом 3:2 в пользу "быков".

– Меры безопасности усилены не будут, ведь мы играем против команды из братской страны, – цитирует ТАСС Терзича. – Да, мы знаем о дружбе между болельщиками "Црвены Звезды" и "Спартака", но не могу сказать, сколько фанатов приедет из России, чтобы поддержать нашу команду. В любом случае, наши двери для них открыты.

Напомним, что матч "Црвена Звезда" – "Краснодар" состоится 24 августа, начало игры – в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.