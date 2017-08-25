Гелор Канга: "Гол "Краснодару" - самый важный в моей карьере"

Автор победного гола в ворота "Краснодара" в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы полузащитник "Црвены Звезды" Гелор Канга назвал свой мяч самым важным в карьере. Также он признался, что ему без разницы, кто достанется в соперники по итогам жеребьевки.

- Вся команда сумела это сделать и войти в историю, - цитирует пресс-служба клуба Канга. - Я играл с сердцем и верил в "Црвену Звезду". Я рад за всю команду. Что касается моего гола, я увидел пространство и пробил. Если учитывать контекст матча и важность гола, то это самый важный мяч в моей карьере.

Я хотел бы остаться в "Црвене Звезде", потому что я никогда не играл в Лиге Европы. Хочу поблагодарить фанатов, которые пришли поддержать нас. Хочу также поблагодарить экс-тренера команды Миодрага Божовича, который не отвернулся от меня после красной карточки в прошлом сезоне, и нынешнего наставника, оказавшего на меня большое влияние. Меня не волнует, кто будет в нашей группе, мы можем играть со всеми.

Трансляция матча "Црвена Звезда" – "Краснодар"