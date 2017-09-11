Гечек рассудит матч "Копенгаген" - "Локомотив", Кехлет - "Вардар" - "Зенит"

Турецкая бригада арбитров во главе с Хюсейином Гечеком обслужит матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы между "Копенгагеном" и "Локомотивом", сообщает официальный сайт УЕФА. Помогать Гечеку будут ассистенты Мустафа Эйисой и Кемал Йилмаз, дополнительными помощниками назначены Мете Калкаван и Арда Кардешлер, четвертыми арбитром – Серкан Ок.

Встречу группового этапа ЛЕ между "Вардаром" и "Зенитом" рассудит датчанин Якоб Кехлет. Его ассистентами будут Хенрик Ларсен и Хейне Серенсен, дополнительными помощниками – Микаэль Тюкгор и Йенс Мое. Четвертым рефери назначен Ларс Рикс.

Матч между "Копенгагеном" и "Локомотивом" пройдет 14 сентября и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

"Вардар" и "Зенит" встретятся в тот же день, игра начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.