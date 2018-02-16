Гаттузо – о разгроме "Лудогорца": "Я по-настоящему зол – мы не развивали наши атаки должным образом"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо остался недоволен игрой своей команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Лудогорца" (3:0). По мнению наставника "россонери", разгромный счет не отражает того, что происходило на поле.

– Не могу назвать эту игру идеальной, потому что мы можем играть лучше, даже учитывая, что играть в Европе непросто, – цитирует Sky Sport Italia Гаттузо. – "Лудогорец" мог создать нам проблемы, но мы уцепились в счет 3:0. Не думаю, что этот счет справедлив. Мы могли сыграть намного лучше.

Я по-настоящему зол, потому что мы не развивали наши атаки должным образом. Что меня успокаивает, так это уверенность команды – даже тех игроков, которые получают мало времени. Я хочу, чтобы они были готовы играть, когда предоставляется шанс.

Напомним, ответный матч между "Миланом" и "Лудогорцем" состоится 22 февраля в Милане.

Это был не день Италии. Обзор матчей Лиги Европы