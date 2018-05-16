Гари Линекер: "Атлетико" легко победил. Сложно спорить с тем, что ла лига - сильнейший чемпионат в Европе"

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал победу "Атлетико" в финальном матче Лиги Европы против "Марселя" (3:0). Также он отметил, что считает чемпионат Испании самым сильным в Европе.
- "Атлетико" легко победил. Испанские команды выиграли 12 из 18 последних финалов еврокубков, - написал Линекер в твиттере. - Сложно спорить с тем, что ла лига - сильнейший чемпионат в Европе.
В составе победителей дубль сделал Антуан Гризманн, еще один мяч забил Габи.
Easy win for Atletico. Spanish teams have won 12 of the last 18 European finals. Hard to argue against La Liga being the strongest in Europe.– Gary Lineker (@GaryLineker) 16 мая 2018 г.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2017-2018/playoff/