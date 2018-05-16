23:45 16 мая | Футбол — Лига Европы

Гари Линекер: "Атлетико" легко победил. Сложно спорить с тем, что ла лига - сильнейший чемпионат в Европе"


Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал победу "Атлетико" в финальном матче Лиги Европы против "Марселя" (3:0). Также он отметил, что считает чемпионат Испании самым сильным в Европе.

- "Атлетико" легко победил. Испанские команды выиграли 12 из 18 последних финалов еврокубков, - написал Линекер в твиттере. -  Сложно спорить с тем, что ла лига - сильнейший чемпионат в Европе.

В составе победителей дубль сделал Антуан Гризманн, еще один мяч забил Габи.

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2017-2018/playoff/

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