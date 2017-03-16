22:25 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Гацкан, Джанаев и Калачев уже на трибуне "Олд Траффорд"

0
0
0
0
3

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан, вратарь Сослан Джанаев и хавбек Тимофей Калачев, которые не могут помочь своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед", уже находятся на трибуне стадиона "Олд Траффорд".

Полузащитники пропустят игру из-за перебора желтых карточек, голкипер не выйдет на поле из-за травмы. Встреча между манкунианцами и ростовчанами начнется в 23.05 по московскому времени.

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Ростов"

0
0
0
0
3
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Наводят порчу на Златана.

22:38

самарец

а в каком "аквариуме " будет сидеть Бердыев? опять в одиночку смотреть?

22:32

самарец

туристы)))

22:31

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...