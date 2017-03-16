Гацкан, Джанаев и Калачев уже на трибуне "Олд Траффорд"

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан, вратарь Сослан Джанаев и хавбек Тимофей Калачев, которые не могут помочь своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед", уже находятся на трибуне стадиона "Олд Траффорд".
Полузащитники пропустят игру из-за перебора желтых карточек, голкипер не выйдет на поле из-за травмы. Встреча между манкунианцами и ростовчанами начнется в 23.05 по московскому времени.
Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Ростов"
На трибуне мощная поддержка!– Football Club Rostov (@rostovfc) 16 марта 2017 г.
##UEL pic.twitter.com/culpFQL3Kr
баламошка
Наводят порчу на Златана.
22:38
самарец
а в каком "аквариуме " будет сидеть Бердыев? опять в одиночку смотреть?
22:32
самарец
туристы)))
22:31