Гацкан, Джанаев и Калачев уже на трибуне "Олд Траффорд"

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан, вратарь Сослан Джанаев и хавбек Тимофей Калачев, которые не могут помочь своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед", уже находятся на трибуне стадиона "Олд Траффорд".

Полузащитники пропустят игру из-за перебора желтых карточек, голкипер не выйдет на поле из-за травмы. Встреча между манкунианцами и ростовчанами начнется в 23.05 по московскому времени.

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Ростов"