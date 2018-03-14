Габи: "Учитывая климат, поле в Черкизове нормальное"

Полузащитник "Атлетико" Габи перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Локомотивом" отметил, что не видит проблем в холодной погоде. Хавбек признал, что качество поля отличается от того, к которому он привык.

- Оцените качество поля и поделитесь ожиданиями от игры.

- Все отлично, мы спокойно готовимся. Условия нормальные, учитывая климат.

- Как оцениваете состояние газона? Он вас устраивает?

- Поле отличается от того, к чему мы привыкли. Но ничего страшного, сыграем на таком поле.

- Вы с Филипе Луисом были единственными, кто тренировался в шортах. Не холодно?

- Ничего страшного, Мы родом оттуда, где тоже бывает холодно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Первая игра между испанским и российским клубами, состоявшаяся 8 марта, завершилась разгромным поражением железнодорожников - 0:3. Матч "Локомотив" - "Атлетико" состоится 15 марта и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.