23:54 16 мая | Футбол — Лига Европы

Габи стал самым возрастным автором гола в финале Лиги Европы


Полузащитник "Атлетико" Габи - самый возрастной автор гола в финале Лиги Европы. Он забил третий мяч в матче с "Марселем" (3:0).

В 34 года и 311 дней футболист самым возрастным автором гола в финале турнира. Также он является вторым по старшинству среди всех победителей, уступая только экс-полузащитнику "Челси" Фрэнку Лэмпарду.

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2017-2018/playoff/

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