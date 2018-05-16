Габи стал самым возрастным автором гола в финале Лиги Европы

Полузащитник "Атлетико" Габи - самый возрастной автор гола в финале Лиги Европы. Он забил третий мяч в матче с "Марселем" (3:0).

В 34 года и 311 дней футболист самым возрастным автором гола в финале турнира. Также он является вторым по старшинству среди всех победителей, уступая только экс-полузащитнику "Челси" Фрэнку Лэмпарду.