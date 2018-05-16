Габи стал самым возрастным автором гола в финале Лиги Европы

Полузащитник "Атлетико" Габи - самый возрастной автор гола в финале Лиги Европы. Он забил третий мяч в матче с "Марселем" (3:0).
В 34 года и 311 дней футболист самым возрастным автором гола в финале турнира. Также он является вторым по старшинству среди всех победителей, уступая только экс-полузащитнику "Челси" Фрэнку Лэмпарду.
💪 В 34 года и 311 дней Габи стал самым возрастным автором гола в #финалЛЕ 🎯– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 16 мая 2018 г.
И вторым самым возрастным победителем после Фрэнка Лэмпарда 👊 pic.twitter.com/o956tDMs1g
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2017-2018/playoff/