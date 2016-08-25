"Габала" вышла в групповой турнир Лиги Европы, несмотря на поражение от "Марибора"

"Марибор" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы выиграл у "Габалы" (1:0). Тем не менее, в групповой турнира прошла азербайджанская команда за счет домашней победы (3:1). Напомним, что ранее "Габалу" тренировал российский специалист Юрий Семин, теперь же комнаду возглавляет украинец Роман Григорчук.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
Ответный матч
"Марибор" (Словения) – "Габала" (Азербайджан) – 1:0 (0:0)
Гол: Маркос Таварес, 66.
Удаление: Уикс (Г), 69.
Первый матч - 1:3.
Судья: Кошшои (Венгрия).
25 августа. Марибор. Стадион "Ljudski vrt".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/calendar/tours/