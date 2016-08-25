23:15 25 августа | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Габала" вышла в групповой турнир Лиги Европы, несмотря на поражение от "Марибора"

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"Марибор" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы выиграл у "Габалы" (1:0). Тем не менее, в групповой турнира прошла азербайджанская команда за счет домашней победы (3:1). Напомним, что ранее "Габалу" тренировал российский специалист Юрий Семин, теперь же комнаду возглавляет украинец Роман Григорчук.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответный матч

"Марибор" (Словения) – "Габала" (Азербайджан) – 1:0 (0:0)

Гол: Маркос Таварес, 66.

Удаление: Уикс (Г), 69.

Первый матч - 1:3.

Судья: Кошшои (Венгрия).

25 августа. Марибор. Стадион "Ljudski vrt".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/calendar/tours/

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