19:04 | Футбол — Лига Европы

Футболисты "Зенита" вышли с пингвинами на майках в поддержку Нобоа


Перед первым матчем раунда плей-офф Лиги Европы с "Мольде" игроки "Зенита" появились на поле в белых майках с изображением пингвина. Таким образом сине-бело-голубые выразили поддержку полузащитнику сине-бело-голубых Кристиану Нобоа, который из-за травмы пропустит полгода.

Ранее форвард Артем Дзюба в Инстаграме опубликовал пост в поддержку Нобоа с подписью: "Дорогой мой эквадорский пингвиненок, желаю тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Мы тебя ждем и уже скучаем! Я верю, что ты сможешь пройти это испытание! Ты топ! Мы с тобой". (Игорь НОВИКОВ)

Зенит - Мольде

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