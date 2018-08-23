Футболисты "Зенита" вышли с пингвинами на майках в поддержку Нобоа

Перед первым матчем раунда плей-офф Лиги Европы с "Мольде" игроки "Зенита" появились на поле в белых майках с изображением пингвина. Таким образом сине-бело-голубые выразили поддержку полузащитнику сине-бело-голубых Кристиану Нобоа, который из-за травмы пропустит полгода.

Ранее форвард Артем Дзюба в Инстаграме опубликовал пост в поддержку Нобоа с подписью: "Дорогой мой эквадорский пингвиненок, желаю тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Мы тебя ждем и уже скучаем! Я верю, что ты сможешь пройти это испытание! Ты топ! Мы с тобой". (Игорь НОВИКОВ)