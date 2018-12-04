Футболисты "Ренна" устроили вечеринку перед игрой Лиги Европы, а потом победили

Несколько футболистов "Ренна" устроили вечеринку перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги Европы с "Яблонцем" (1:0). Как сообщает L’Equipe, в вечеринке в гостинице приняли участие от четырех до шести футболистов французской команды. По данным источника, во время вечеринки они употребляли алкоголь. Также в номер к двум футболистам пытались попасть молодые девушки, которых якобы позвали сами игроки, но их не впустила служба безопасности.

Руководство клуба оштрафовало участников вечеринки, однако их имена не называются, как и суммы штрафов.