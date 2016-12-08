Футболисты "Краснодара" почтили память жертв теракта в Ницце

Игроки "Краснодара" Станислав Крицюк, Александр Мартынович, Виталий Калешин и представитель тренерского штаба Дидье Бианг побывали на Променад дез Англе в Ницце, где был совершен теракт. В июле 2016 года в жутком происшествии погибли более восьмидесяти человек и более ста получили ранения, в том числе граждане России.

Александр Мартынович: "Это ужасная трагедия… Мы глубоко соболезнуем всем, кто оказался в центре этого кошмара. Хотелось бы поддержать всех людей, которых коснулось это несчастье".

Футболисты оставили на мемориале клубные вымпелы и шарфы в знак почтения памяти жертв трагедии и соболезнования семьям погибших.

"Краснодар" сегодня сыграет с "Ниццей" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы. Команда Игоря Шалимова уже обеспечила себе выход в плей-офф. Игра пройдет в 23.05 по московскому времени.

Трансляция матча "Ницца" - "Краснодар"