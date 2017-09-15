Фурсенко после победы "Зенита" над "Вардаром" подарил болельщику галстук

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал о необычном подарке для болельщика, который он сделал после матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вардаром" (5:0). Руководитель питерского клуба позаимствовал у коллеги галстук и презентовал его фанату.



- Сегодня вы подарили болельщику галстук. Что это было?

- Болельщик попросил у меня мой галстук, но он у меня фартовый. Поэтому пришлось попросить у коллеги. Я заранее обещал отдать галстук, а никогда не обманываю болельщиков.

- "Зенит" впервые в Македонии. Как принимали?

- Прекрасно! Мы здесь играли со сборной. Помните - выиграли 1:0, а Акинфеев взял пенальти. Принимали хорошо. Все молодцы. А самый большой молодец Роберто Манчини. (Сергей ЯРЕМЕНКО)