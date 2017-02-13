Фред: "Сельта" тоже может играть результативно, но мы должны сделать это лучше"

Полузащитник "Шахтера" Фред в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что матч 1/16 финала Лиги Европы с "Сельтой" будет очень важен. По его словам, испанцы показывают качественную игру высокого уровня.

- Меньше недели остается до первого поединка с "Сельтой". На чем сейчас делаете акцент? - вопрос Фреду.

- Мы все понимаем, что матч с "Сельтой" будет очень важным и сложным. По последним играм соперника видно, что это качественная команда, которая показывает футбол высокого уровня. Поэтому тренеры просят обращать внимание на детали в наших действиях, что поможет на сто процентов подготовиться к встречам Лиги Европы.

- После длительного зимнего перерыва "Шахтер" возвращается к официальным матчам, и первый поединок очень важен для команды.

- Да, выходить после длительной паузы, к тому же на такой важный матч, всегда нелегко. Тем не менее, мы провели отличные сборы, много работали, сыграли несколько спаррингов и набрали неплохую форму. Думаю, как я, так и мои партнеры пребывают в хороших физических кондициях и полностью готовы к продолжению сезона.

- Что можешь сказать о сопернике? За счет чего можно победить "Сельту"?

- Мы просто должны играть в свой футбол, действовать на высшем уровне, показывать лучшие качества, которые у нас есть. По сопернику тоже видно, что он может демонстрировать результативный футбол, но мы должны сделать это лучше.