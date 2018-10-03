Франко Васкес: "Промес ничего особенного не говорил про "Краснодар"

Полузащитник "Севильи" Франко Васкес на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги Европы заявил, что его нынешний одноклубник, экс-нападающий "Спартака" Квинси Промес ничего особенного не рассказывал про "Краснодар", передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Промес защищал цвета "Спартака" с 2014 по 2018 год.

- Я думаю, мы приехали в хорошем физическом состоянии, в хороший момент, - отметил Васкес. - Готовы добиться серьезного результата. Знаем, что в "Краснодаре" есть много качественных игроков, команда играет дома хорошо.

- Интересовались ли у Промеса по поводу "Краснодара"?

- Да, мы знаем, что он играл здесь, но он ничего особенного нам не говорил. Итак знаем, что "Краснодар" - сильный соперник, но мы будем играть в наш футбол и надеемся добиться результата.

- Какие наиболее опасные стороны у "Краснодара" можете отметить и чего ожидаете от предстоящего матча?

- Ожидаем, что в первые минуты соперник будет сильно играть, у него скоростные игроки. К тому же, матч пройдет при поддержке своих болельщиков. Но мы постараемся поддержать наш ритм игры и не дать ничего сделать "Краснодару".

- Может ли сказаться климат на вашей игре? В Краснодаре обещают плохую погоду.

- Да, это может случиться, но нам это не должно помешать в матче. Ни нам, ни "Краснодару".

- "Севилья" выступала в Лиге Чемпионов. Не будет ли такого, что вы будете снисходительно относиться к Лиге Европы?

- Нет, ни в коем случае. Мы будем биться, не важно, в каком турнире проходит игра. Этот матч очень важен для нас, чтобы заработать очки. Мы ждем эту игру.