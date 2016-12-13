07:58 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Франк Веркаутерен: "Зенит" силен атакой, но приоткрывается сзади"

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В недавнем прошлом главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен, большая часть игровой карьеры которого прошла в "Андерлехте", выразил мнение, что брюссельский клуб сможет преподнести сюрприз и одолеть в 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" только при условии, что дважды покажет свою лучшую игру.

 
26 июля. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Андерлехт" - 2:2. Александр ГАЦКАН (в центре) в борьбе за мяч с Юри ТИЛЕМАНСОМ (справа) и Идрисса СИЛЛА."Андерлехт": обновившийся после поражения от Бердыева

– Сила "Зенита" в индивидуальностях, и она находит выражение прежде всего в атаке, – сказал Веркаутерен в интервью бельгийской телерадиовещательной компании RTBF. – Футболисты владеют обводкой и умеют забивать голы. Физически они также подготовлены. В то же время сзади "Зенит" приоткрывается. Нельзя сказать, что действует наивно, но об обороне он думает не в первую очередь. Это играющая команда, которая стремится идти вперед, чтобы использовать свои атакующие возможности. Она не давит, дает сопернику играть. Поэтому кое-что против нее сделать можно.

Российский клуб располагает качественными исполнителями, такими, как Витсель, Кокорин, Мак. "Андерлехт" же бывает двулик. Если он покажет себя с лучшей стороны, то шанс будет. Но качественную игру надо продемонстрировать в обоих матчах.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
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