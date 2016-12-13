Франк Веркаутерен: "Зенит" силен атакой, но приоткрывается сзади"

В недавнем прошлом главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен, большая часть игровой карьеры которого прошла в "Андерлехте", выразил мнение, что брюссельский клуб сможет преподнести сюрприз и одолеть в 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" только при условии, что дважды покажет свою лучшую игру.

– Сила "Зенита" в индивидуальностях, и она находит выражение прежде всего в атаке, – сказал Веркаутерен в интервью бельгийской телерадиовещательной компании RTBF. – Футболисты владеют обводкой и умеют забивать голы. Физически они также подготовлены. В то же время сзади "Зенит" приоткрывается. Нельзя сказать, что действует наивно, но об обороне он думает не в первую очередь. Это играющая команда, которая стремится идти вперед, чтобы использовать свои атакующие возможности. Она не давит, дает сопернику играть. Поэтому кое-что против нее сделать можно.

Российский клуб располагает качественными исполнителями, такими, как Витсель, Кокорин, Мак. "Андерлехт" же бывает двулик. Если он покажет себя с лучшей стороны, то шанс будет. Но качественную игру надо продемонстрировать в обоих матчах.