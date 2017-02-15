Франк Веркаутерен: "В последних товарищеских матчах "Зенит" выглядел очень медленно"

Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен в преддверии первой игры 1/16 финала Лиги Европы между "Андерлехтом" и "Зенитом" отметил, что питерцы провели много товарищеских матчей в начале 2017 года. Бельгиец подчеркнул, что коллектив Мирчи Луческу выглядел в этих играх медленно.

– На сборах "Зенит" провел много товарищеских матчей, а также приобрел несколько новых футболистов, но официальные игры – это другая история, – цитирует RTBF Веркаутерена. – Зимний перерыв в России сравним с летним в Бельгии. Первый официальный матч после летних сборов никогда не получается самым лучшим. В последних товарищеских матчах "Зенит" выглядел очень медленно.