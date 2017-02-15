Франк Веркаутерен: "Без Халка "Зенит" уже не тот, у "Андерлехта" есть шансы"

Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен в преддверии первой игры 1/16 финала Лиги Европы между "Андерлехтом" и "Зенитом" отметил, что питерцы не являются явными фаворитами противостояния. Бельгиец подчеркнул, что коллектив Мирчи Луческу не силен индивидуальным мастерством.

– "Зенит" по-прежнему отличная команда с хорошими иностранцами и лучшими российскими футболистами, – цитирует RTBF Веркаутерена. – "Андерлехту" будет тяжело, но не так, как раньше, потому что за питерцев больше не играет Халк. Без бразильца это уже другая команда. Когда "Крылья" играли против "Зенита", Халк был единственным футболистом, который решал исход матча индивидуальными действиями. В этом смысле у Мирчи Луческу не самая сильный коллектив, но командная игра у них на очень серьезном уровне.

Наиболее заметными игроками питерцев являются Мак, Молло, Дзюба, Кокорин. При Мирче Луческу они способны на многое. Тем не менее, я не хочу никого обидеть, но без Халка это другая команда, поэтому у "Андерлехта" есть хорошие шансы пройти в следующий раунд турнира.