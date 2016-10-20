Франк де Бур: "У "Интера" присутствовал определенный страх"

Главный тренер "Интера" Франк де Бур после домашней победы в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы над "Саутгемптоном" (1:0) отметил, что команда слишком боялась потерять очки. По словам голландского специалиста, ему не понравился второй тайм в исполнении его подопечных.

– Мы должны продолжать выигрывать в Лиге Европы, – приводит Sky Sport Italia слова де Бура. – Особенно важными будут два оставшихся матча, в которых решится судьба выхода из группы. Несмотря на то, что в сегодняшней игре мы выглядели не самым лучшим образом, я хочу отдать должное своим игрокам, которые старались действовать дисциплинированно. Соперник старался играть в той же манере, и у него это неплохо получалось.

Второй тайм мне не понравился. Конечно, здорово, что Кандрева сумел забить. Однако после того как Брозович был удален с поля, нам пришлось играть под давлением. В раздевалке перед началом матча мы говорили о том, как важно сегодня набрать 3 очка. Поэтому у команды присутствовал определенный страх. Мы знали, что "Саутгемптон" здорово играет "на втором этаже", вдесятером против них нам было очень непросто, но ребята справились.

Не могу не отдать должное нашему вратарю Самиру Хандановичу – он сегодня несколько раз спасал команду от неминуемого гола.