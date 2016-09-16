Франк Де Бур: "Меня злит, что "Интер" пропускает в каждом матче"

Главный тренер "Интера" Франк Де Бур после матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Маккаби Беэр-Шева" (0:2) выразил сожаление по поводу домашнего поражения. Специалист не смог найти объяснения неудачной игре своей команды после пропущенного гола.

– Мне очень жаль, – приводит Tmw слова Де Бура. – После тяжелого начала у нас были возможности забить гол и мы контролировали ход встречи до пропущенного гола. Надеялся, что у нас получится отыграться, и мне непонятно, почему команда потеряла голову после гола. Меня злит, что "Интер" пропускает голы в каждом матче. Нам надо прибавлять.