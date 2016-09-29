23:25 29 сентября | ФУТБОЛ — Лига Европы

Франк де Бур: "Интер" не может пропускать такие мячи"

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Главный тренер "Интера" Франк де Бур считает, что его игроки не проявили должного настроя в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с пражской "Спартой" (1:3). Миланцы потерпели второе поражение в двух матчах турнира.

– Если вы начинаете игру с неправильным настроем, то о тактике можно говорить что угодно. Все равно важнее иметь правильное отношение, – цитирует Sky Italia де Бура. – Мы подарили сопернику невероятный шанс, когда он забивал второй гол. Невозможно пропускать такие мячи. Во втором тайме играли немного лучше, но не так, как мне хотелось бы, конечно. После удаления все осложнилось. Слишком часто теряли мяч. Если не исправим это, в дальнейшем будет сложно.

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