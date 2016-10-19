Франк Де Бур: "Интер" крепок духом"

Главный тренер "Интера" Франк Де Бур в преддверии домашнего матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Саутгемптона" отметил, что полностью уверен в команде. Несмотря на то что черно-синие занимают 11-ю строчку в турнирной таблице серии А, голландский специалист надеется, что очень скоро миланский клуб обретет свою игру.

– Всегда приходится непросто, когда команда долго не может победить, – приводит BBC слова Де Бура. – Мы знаем, что в последнее время результаты были не так хороши, как нам того бы хотелось. Но "Интер" крепок духом. Я полностью уверен в команде перед матчем Лиги Европы с "Саутгемптоном". Мы знаем, в чем надо прибавлять.