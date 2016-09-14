17:03 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Франк де Бур: "Интер" хочет выиграть все домашние матчи в группе"

0
0
0

Главный тренер "Интера" Франк де Бур заявил, что надеется на победу в матче 1-го тура Лиги Европы против "Хапоэля". Также он намерен добиться со своей командой побед во всех домашних играх в своей группе.

- "Интер" хочет выиграть у "Хапоэля", - цитирует Football Italia де Бура. - Современные технологии позволяют все узнавать о соперниках. Мы уважаем "Хапоэль", они были близки к выходу в Лигу чемпионов. Мы планируем одержать победы во всех домашних играх в группе и заработать девять очков. Это наша цель. 

0
0
0
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ