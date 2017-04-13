Французский журналист: "Продажа 25 тысяч билетов турецким фанатам - безответственное решение"

Авторитетный французский журналист Пьер Менес, представляющий телеканал Canal+, выразил возмущение поведением фанатов "Бешикташа" перед гостевой первой игрой 1/4 финала Лиги Европы против "Лиона".

Ранее болельщики французского коллектива выбежали на поле, поскольку фанаты гостей атаковали и начали забрасывать их сектор петардами с верхнего яруса. Начало встречи было отложено. Днем турецкие фанаты устроили беспорядки в городе.

"Позор организаторам матча, – написал на своей странице в "Твиттере" Менес. – Продажа 25 тысяч билетов турецким фанатам – безответственное решение".

Скандал в матче "Лион" - "Бешикташ". Подробности