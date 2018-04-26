22:51 26 апреля | Футбол — Лига Европы

Французский арбитр правильно удалил Врсалько и Симеоне

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Три верных решения принял в первой четверти матча 1/2 финала Лиги Европы "Арсенал""Атлетико" французский судья Клеман Тюрпен, удаливший защитника гостей Шиме Врсалько и главного тренера Диего Симеоне. Арбитр правильно вынес два предупреждения футболисту, на 2-й и 10-й минутах грубо сыгравшему против соперников.

Второй фол – характерное нарушение правил, которое наказывается желтой карточкой. Врсалько ударил игрока "Арсенала" прямой ногой в область голеностопа. Два "горчичника" превратились в красную карточку.

А Симеоне поплатился за собственное поведение – демонстративное несогласие с решениями рефери. Красные карточки тренерам не показываются, Тюрпен просто потребовал, чтобы Симеоне покинул техническую зону и ушел на трибуну. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Арсенал" - "Атлетико"

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Slim Taller

Жаль,конечно,но судья прав.

00:03

Семь ветров

Красные Врсальке и Симеоне такие же очевидные и бесспорные как пеналь в ворота Юве и удаление Буффона.

23:41 26 апреля

Нефилим

Красная неоспорима

23:28 26 апреля

Бронзовый Солдат

ВСе время читаю - Всралько)))

23:08 26 апреля

Serenky25

А что скажет Будогосский? Ну чисто так. По привычке.

23:01 26 апреля

kaduly

Даже не обсуждается, судья справедлив.

22:59 26 апреля

Василий Алибабаевич

может и зря с точки зрения духа игры, но по правилам - верно. при том в первом эпизоде жк за удар прямой ногой в ногу. было бы чуть менее жестко - не было бы жк на первых минутах..

22:59 26 апреля

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