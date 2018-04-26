Французский арбитр правильно удалил Врсалько и Симеоне

Три верных решения принял в первой четверти матча 1/2 финала Лиги Европы "Арсенал" – "Атлетико" французский судья Клеман Тюрпен, удаливший защитника гостей Шиме Врсалько и главного тренера Диего Симеоне. Арбитр правильно вынес два предупреждения футболисту, на 2-й и 10-й минутах грубо сыгравшему против соперников.

Второй фол – характерное нарушение правил, которое наказывается желтой карточкой. Врсалько ударил игрока "Арсенала" прямой ногой в область голеностопа. Два "горчичника" превратились в красную карточку.

А Симеоне поплатился за собственное поведение – демонстративное несогласие с решениями рефери. Красные карточки тренерам не показываются, Тюрпен просто потребовал, чтобы Симеоне покинул техническую зону и ушел на трибуну. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Арсенал" - "Атлетико"