Французский арбитр правильно удалил Врсалько и Симеоне

Три верных решения принял в первой четверти матча 1/2 финала Лиги Европы "Арсенал" – "Атлетико" французский судья Клеман Тюрпен, удаливший защитника гостей Шиме Врсалько и главного тренера Диего Симеоне. Арбитр правильно вынес два предупреждения футболисту, на 2-й и 10-й минутах грубо сыгравшему против соперников.
Второй фол – характерное нарушение правил, которое наказывается желтой карточкой. Врсалько ударил игрока "Арсенала" прямой ногой в область голеностопа. Два "горчичника" превратились в красную карточку.
А Симеоне поплатился за собственное поведение – демонстративное несогласие с решениями рефери. Красные карточки тренерам не показываются, Тюрпен просто потребовал, чтобы Симеоне покинул техническую зону и ушел на трибуну. (Александр БОБРОВ)
Vrsaljko foi amarelado com 1 minuto de jogo. E aos 9, recebeu cartão vermelho. Logo depois, foi a vez do técnico Simeone ser expulso. Prejuízo gigante pro Atleti!pic.twitter.com/DcNNt057MD– Goleada Info (@goleada_info) 26 апреля 2018 г.
Simeone, not too happy with then ref. Sent to the stands #AFCvATL #ArsenalAtleti #UEL pic.twitter.com/YXYrwlAANj– Jonah Takalua (@Destaquito2) 26 апреля 2018 г.
Slim Taller
Жаль,конечно,но судья прав.
00:03
Семь ветров
Красные Врсальке и Симеоне такие же очевидные и бесспорные как пеналь в ворота Юве и удаление Буффона.
23:41 26 апреля
Нефилим
Красная неоспорима
23:28 26 апреля
Бронзовый Солдат
ВСе время читаю - Всралько)))
23:08 26 апреля
Serenky25
А что скажет Будогосский? Ну чисто так. По привычке.
23:01 26 апреля
kaduly
Даже не обсуждается, судья справедлив.
22:59 26 апреля
Василий Алибабаевич
может и зря с точки зрения духа игры, но по правилам - верно. при том в первом эпизоде жк за удар прямой ногой в ногу. было бы чуть менее жестко - не было бы жк на первых минутах..
22:59 26 апреля