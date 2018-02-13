13:33 | Футбол — Лига Европы

Француз Бастьен обслужит матч "Спартак" - "Атлетик"

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Француз Бенуа Бастьен назначен главным арбитром первого матча 1/16 финала Лиги Европы "Спартак""Атлетик". Встреча пройдет в Москве.

Помогать Бастьену будут лайнсмены Хишам Закрани и Фредерик Хакетт. Дополнительные ассистенты – Бенуа Мийо и Николя Ренвий. Резервным арбитром назначен Жюльен Паселли.

Матч "Спартак" – "Атлетик" состоится в четверг, 15 февраля, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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