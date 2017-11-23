Фото дня. Фуркад смотрит матч Лиги Европы

Французский биатлонист Мартен Фуркад смотрит матч 5-го тура группового турнира "Эстерсунд" - "Заря" из ресторана на горнолыжной трассе. Из окна виден стадион, на котором проходит встреча - Jamtkraft Arena.

Напомним, что Эстерсунд является центром зимнего спорта с находящимися непосредственно в городе современными стадионом для лыжных гонок и горнолыжной трассой. Город регулярно принимает чемпионаты и этапы Кубка мира по зимним видам спорта. В воскресенье в нем стартует новый сезон биатлонного Кубка мира.