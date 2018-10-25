"Фонбет": "Зенит" - фаворит в матче с "Бордо"

25 октября "Зенит" на своем поле сыграет с "Бордо" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча начнется в 19:55 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?



– Букмекеры "Фонбет" считают фаворитом матча "Зенит". На победу команды Сергея Семака принимаются ставки с коэффициентом 1.75, на победу "Бордо" – с коэффициентом 4.90, на ничью – с коэффициентом 3.55.



Большинство клиентов "Фонбет" тоже уверено в победе петербургской команды. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 97% выбрали "Зенит", 2% – "Бордо" и всего 1% – ничью.



– Сколько забьют голов?



– "Фонбет" предполагает, что команды забьют меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 принимаются ставки с коэффициентом 1.80, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.00.



Большинство клиентов "Фонбет", наоборот, считает, что встреча будет результативной. На тотал больше 2,5 поставили 75% игроков, на тотал меньше 2,5 – 25%.



– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?



– 70% игроков сделали ставку на победу "Зенита", 15% – на то, что петербуржцы не проиграют, 7% – на гол команды Сергея Семака. 5% клиентов "Фонбет" предпочли победу "Зенита" с нулевой форой, 3% – с форой (-1,5).



– А сколько ставят?



– Самая крупная ставка – 490 000 рублей на победу "Зенита". В среднем на матч "Зенита" и "Бордо" ставят 610 рублей.



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