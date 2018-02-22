"Фонбет": всего 7% игроков верят в победу "Спартака" в Бильбао

22 февраля "Атлетик" из Бильбао на своем поле сыграет со "Спартаком" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча начнется в 23.05 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ В МАТЧЕ?

По мнению букмекеров "Фонбет", в этой встрече выиграет "Атлетик". На победу испанцев можно поставить с коэффициентом 1.90, на победу москвичей – с коэффициентом 4.00. Ничья оценивается коэффициентом 3.60.

Игроки тоже перестали верить в "Спартак". На его победу в выездном матче поставили всего 7% процентов клиентов "Фонбет", победу испанцев предпочли 79% игроков, ничью – 4%.

КТО ПРОЙДЕТ В 1/8 ФИНАЛА?

"Фонбет" считает, что дальше пройдет "Атлетик" – на это можно поставить с коэффициентом 1.04. На выход "Спартака" в следующий круг принимаются ставки с коэффициентом 11.00.

Так же думают и игроки: 68% поставили на проход "Атлетика" в 1/8 финала ЛЕ, 32% – на проход "Спартака".

СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?

Букмекеры "Фонбет" полагают, что в этом матче будет забито больше двух мячей. На тотал больше 2,5 голов можно поставить за 1.85, на тотал меньше 2,5 – за 1.95. Клиенты согласны с этим прогнозом: на ТБ 2,5 поставили 95%, на ТМ 2,5 – только 5%.

НА ЧТО СТАВЯТ В "ФОНБЕТ"?

Самой популярной оказалась ставка на победу "Атлетика" – ее выбрали 49% игроков. 16% поставили на тотал больше 2,5, 14% – на ничью. 11% предпочли ставку на ТБ 1,5, 10% – на победу "Спартака".

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная из зарегистрированных ставок – на выход "Атлетика" в следующий круг с коэффициентом 1.04. Ее включили в экспресс на сумму 68 000 рублей. В среднем на матч "Атлетик" – "Спартак" ставят 510 рублей.

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