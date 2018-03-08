"Фонбет": игроки не верят в "Локомотив"

8 марта мадридский "Атлетико" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы сыграет с московским "Локомотивом". Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ?

Букмекеры "Фонбет" считают, что победит "Атлетико". На победу команды Диего Симеоне можно поставить с коэффициентом 1.25, на победу "Локомотива" – с коэффициентом 14.00, на ничью – с коэффициентом 5.50.

Большинство клиентов "Фонбет" не верит в то, что "Локомотиву" удастся выиграть у "Атлетико" на его поле. На победу мадридцев поставили 88% игроков, на победу москвичей – 9%, на ничью – 3%.

КТО ПРОЙДЕТ В 1/4 ФИНАЛА?

"Фонбет" считает, что в четвертьфинал пройдет "Атлетико". На выход мадридцев в следующую стадию ЛЕ можно поставить с коэффициентом 1.14, на проход "Локомотива" – с коэффициентом 5.70.

Подавляющее большинство игроков согласно с таким прогнозом: 93% клиентов "Фонбет" поставили на выход "Атлетико" в четвертьфинал. Проход в следующий круг "Локомотива" выбрали всего 7%.

СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?

"Фонбет" считает, что в первом матче будет забито меньше трех мячей. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.85, на тотал больше 2,5 – 1.95.

Игроки уверены в обратном: на тотал больше 2,5 поставили 86% клиентов "Фонбет", на тотал меньше 2,5 – 14%.

НА ЧТО СТАВЯТ В "ФОНБЕТ"?

Самой популярной стала ставка на победу "Атлетико" – ее выбрали 59% игроков. 13% клиентов "Фонбет" поставили на победу мадридцев с форой (-1), 11% – на то, что в матче будет забито больше двух мячей. 9% игроков сделали ставку на победу "Атлетико" с форой (-1,5), 8% – на индивидуальный тотал мадридцев больше 1,5.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

В среднем на матч "Атлетико" и "Локомотива" ставят 556 рублей.



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