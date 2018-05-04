Флориан Товен: "Еще никто в "Марселе" не осознал, что мы вышли в финал"

Форвард "Марселя" Флориан Товен прокомментировал выход своей команды в финал Лиги Европы. "Зальцбург" дома выиграл 2:1, но уступил по сумме двух встреч - 2:3.

- Это невероятно! Мы в финале, но этого еще никто из нас не осознал. Великолепные ощущения! "Марсель" заслужил такие матчи в еврокубках, - цитирует официальный сайт УЕФА Товена. - Мы единственный французский клуб, который побеждал в Лиге чемпионов. Сейчас очень хотим завоевать еще один европейский трофей. Мы очень устали, сегодня каждый отдал всего себя.