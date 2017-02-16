Флорантен Погба: "И я, и Поль будем стараться выиграть сегодня"

Защитник "Сент-Этьена" Флорантен Погба признался, что не боится матча 1/16 финала против "Манчестер Юнайтед", за который играет его младший брат Поль Погба. Также он отметил, что их мать будет наблюдать за игрой с трибуны и будет полна гордости.

- Я не боюсь матча против "МЮ", - цитирует пресс-служба клуба Погба. - Просто есть желание сыграть на легендарном стадионе. Мы с братом после жеребьевки немного посмеялись, однако затем сосредоточились на работе и ждали матча. Это момент, который останется наполнен счастьем. Мы обменяемся футболками в конце встречи, и пусть победит лучший.

Для нашей матери этот матч будет непонятным. Она не хочет, чтобы кто-то проигрывал. Мы оба будем стараться выиграть. Сегодня после 90 минут игры может быть проигравший, но не для нашей матери. Она будет смотреть, как мы играем на одном поле, и через неделю тоже. Для нее будет настоящим удовольствием наблюдать, как два ее сына играют на таком уровне.