"Фиорентина" обыграла "Карабах", ПАОК справился со "Слованом"

В матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы "Фиорентина" на выезде обыграла "Карабах" (2:1) и вышла в плей-офф с первого места. В другом поединке ПАОК был сильнее "Слована" (2:0) и обошел "Карабах", став вторым в группе.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа J

"Карабах" (Азербайджан) – "Фиорентина" (Италия) – 1:2 (0:0)

Голы: Весино, 60 (0:1). Рейналду, 73 (1:1). Кьеза, 76 (1:2).

"Карабах": Шехич, Садыгов, Гурбанов, Гусейнов, Аголли, Амиргулиев (Рейналду, 62), Муарем (Исмаилов, 46), Гараев, Ришард Алмейда, Кинтана, Ндлову (Мадатов, 71).

"Фиорентина": Тэтэрушану, Родригес, Астори, Томович, Оливера, Бадель, Весино, Кристофоро (Валеро, 61), Бабакар (Калинич, 51), Бернардески (Санчес, 83), Кьеза.

Предупреждения: Гурбанов, 15. Кьеза, 19. Гусейнов, 86.

Удаление: Кьеза, 84.

Судья: Бебек (Хорватия).

ПАОК (Греция) – "Слован" (Чехия) – 2:0 (1:0)

Голы: Мендеш Родригеш, 29 (1:0). Пелкас, 67 (2:0).

ПАОК: Гликос, Креспо, Леовац (Малезас, 82), Леонарду, Варела, Каньяс, Пелкас (Шахов, 80), Мендеш Родригеш, Цимирот, Джалма, Атанасиадис (Кулурис, 71).

"Слован": Дубравка, Покорны, Цоуфал, Бартошак, Вух, Фолпрехт (Кубышкин, 80), Брейте, Карафиат (Бартль, 46), Шевчик, Экпай (Сикора, 65), Комличенко.

Предупреждения: Пелкас, 22. Мендеш Родригеш, 29. Креспо, 33. Леонарду, 52. Экпай, 58. Покорны, 63. Фолпрехт, 77. Сикора, 89.

Судья: Марринер (Англия).