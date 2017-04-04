Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы будут проводиться на одной неделе

Финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов с 2019 года будут проводиться на одной неделе после завершения национальных чемпионатов, информирует пресс-служба УЕФА. С 2009 года финалы ЛЧ проводились в субботу, а интервал с финалом ЛЕ составлял 10 дней. Исполнительный комитет УЕФА назовет ассоциации, которые примут финалы 2019 года, в сентябре 2017 года.

"Исполком постановил, что в ходе цикла 2018-21 годов финалы Лиги Европы УЕФА будут проводиться на той же неделе, что финалы Лиги чемпионов, - говорится в сообщении. - Это было сделано, чтобы решающий матч Лиги Европы, как и в случае Лиги чемпионов, проводился по завершении сезонов на внутренней арене. Таким образом финал Лиги Европы-2018/19 будет сыгран в среду, 29 мая 2019 года. Как и сейчас, финалы двух турниров будут проводиться в разных городах".