Финал Лиги Европы сезона-2019/20 пройдет в Польше

Финальный матч сезона-2019/20 Лиги Европы пройдет на стадионе в Гданьске, в Польше. Вторым претендентом была расположенная в Порту арена "Драгау".

На польском стадионе, вместимость которого составляет 44 тысячи зрителей, в 2012 году проходили матчи чемпионата Европы.

В сезоне-2017/18, в котором чемпионом лиги стал "Атлетико"​, финал турнира проходил в Лионе, на арене "Парк Олимпик Лионне". Решающий матч 2019 года примет Олимпийский стадион в Баку.