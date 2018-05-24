Финал Лиги Европы сезона-2019/20 пройдет в Польше

Финальный матч сезона-2019/20 Лиги Европы пройдет на стадионе в Гданьске, в Польше. Вторым претендентом была расположенная в Порту арена "Драгау".
На польском стадионе, вместимость которого составляет 44 тысячи зрителей, в 2012 году проходили матчи чемпионата Европы.
В сезоне-2017/18, в котором чемпионом лиги стал "Атлетико", финал турнира проходил в Лионе, на арене "Парк Олимпик Лионне". Решающий матч 2019 года примет Олимпийский стадион в Баку.
OFFICIAL: The 2019/20 #UELfinal will be held in the Arena Gdańsk in Poland pic.twitter.com/m88F9aNVRY– UEFA (@UEFA) 24 мая 2018 г.