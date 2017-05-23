Финал Лиги Европы начнется с минуты молчания

Финальный матч Лиги Европы между "Аяксом" и "Манчестер Юнайтед" начнется с минуты молчания, сообщает BBC. Данное решение было принято, чтобы почтить память погибших во время теракта. Отмечается, что также будет сокращено время церемонии открытия финала.
Напомним, что трагедия случилась во время концерта американской певицы Арианы Гранде в "Манчестер Арене", которая, считается крупнейшим крытым стадионом в странах Евросоюза и вмещает 21 тысячу человек. В результате теракта погибли 22 человека. Около 60 людей получили различные травмы.
Финальный матч Лиги Европы "Аякс" - "Манчестер Юнайтед" состоится завтра, начало игры - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
dmitri123
вот так вот, а где минута молчания которую просила наша сборная или повязки на ЧЕ перед матчем с Уэульсом по погибшим детям в Карелии??? не разрешили! А где минута молчания, которую запретила IIHF на МЧМ по жертвам крушения самолета 25 декабря??? сказали это не относится к спорту..., а здесь какой спорт был?
21:44