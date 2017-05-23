Финал Лиги Европы начнется с минуты молчания

Финальный матч Лиги Европы между "Аяксом" и "Манчестер Юнайтед" начнется с минуты молчания, сообщает BBC. Данное решение было принято, чтобы почтить память погибших во время теракта. Отмечается, что также будет сокращено время церемонии открытия финала.

Напомним, что трагедия случилась во время концерта американской певицы Арианы Гранде в "Манчестер Арене", которая, считается крупнейшим крытым стадионом в странах Евросоюза и вмещает 21 тысячу человек. В результате теракта погибли 22 человека. Около 60 людей получили различные травмы.

Финальный матч Лиги Европы "Аякс" - "Манчестер Юнайтед" состоится завтра, начало игры - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.