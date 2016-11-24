17:54 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Филипенко сыграет против "Зенита" с первых минут, Бенаюн - в запасе

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Стал известен состав тель-авивского "Маккаби" на матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зенита". Экс-защитник "Спартака", "Томи" и "Сибири" белорус Егор Филипенко выйдет с первых минут. Экс-капитан сборной Израиля Йосси Бенаюн остался в запасе.

Полностью заявка "Маккаби" выглядит следующим образом: Райкович - Даса, Тиби, Филипенко, Бен Харуш - Игибор, Голаса, Медунянин - Бен Басат, Скарионе, Бен Хаим II; запасные - Даниэл, Альберман, Эезикель, Кьяртанссон, Бен Хаим I, Перец, Бенаюн.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Зенит" - "Маккаби"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 5-й тур
Материалы REN-TV

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