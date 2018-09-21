Фиаско дня. Хавбек "Цюриха" упал в ров, празднуя гол. Видео

Курьезный случай произошел в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы АЕК - "Цюрих" (0:1). Полузащитник Беньямин Кололли на 61-й минуте забил единственный мяч во встрече. Праздновать мяч игрок побежал к болельщикам - сначала он перепрыгнул рекламные щиты, а затем еще одно ограждение и упал в ров около трибун.

E questo? Come diavolo fate a non amare l'Europa League, ditemelo che proprio non riesco a capacitarmene #europaleague pic.twitter.com/ixPhst19Nr – Paolo Vigo (@Pagolo) 20 сентября 2018 г.