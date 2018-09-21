00:21 | Футбол — Лига Европы

Фиаско дня. Хавбек "Цюриха" упал в ров, празднуя гол. Видео

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Курьезный случай произошел в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы АЕК - "Цюрих" (0:1). Полузащитник Беньямин Кололли на 61-й минуте забил единственный мяч во встрече. Праздновать мяч игрок побежал к болельщикам - сначала он перепрыгнул рекламные щиты, а затем еще одно ограждение и упал в ров около трибун.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1-й тур
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