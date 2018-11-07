Фернанду: "В "Спартаке" сейчас сложный период"

Полузащитник "Спартака" Фернанду в преддверии домашнего матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рейнджерс" оптимистично оценил турнирные расклады в чемпионате России и еврокубках.

– Вы недавно сказали, что "Спартак" может стать в этом сезоне чемпионом России. А как оцените шансы команды в Лиге Европы?

– Да, мнение по поводу чемпионата России у меня не изменилось, – сказал Фернанду пресс-службе "Спартака". – Даже если шансы остаются лишь математические, мы все равно будем биться. Вспомните прошлый сезон. Изначально с большим отрывом лидировал "Зенит", а в итоге чемпионом стал "Локомотив". В футболе нет ничего невозможного. Это касается любого турнира – и российского чемпионата, и Лиги Европы. Нам нужно брать очки в двух домашних матчах группового этапа, и тогда сможем побороться за выход в следующую стадию.

– Команда сейчас переживает непростое время…

– С того момента, как пришел в "Спартак", это, наверное, самый сложный период. На самом деле сейчас время, которое проверяет команду на прочность. Время огромной ответственности, которую должен нести каждый игрок. Потому что быть чемпионом – это хорошо. Но настоящая проверка происходит сейчас. Нам просто нужно это пройти.

Матч "Спартак" – "Рейнджерс" пройдет завтра на стадионе "Открытие", начало – в 20.55 (мск). В группе G московский клуб занимает последнее место с двумя очками в активе. Шотландцы возглавляют квартет с пятью баллами.