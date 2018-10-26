Фернанду: "Спартак" может стать чемпионом в этом сезоне"

Полузащитник "Спартака" Фернанду считает, что ничья с "Рейнджерс" в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы (0:0) хороший результат.

– Насколько довольны игрой?

– Это тяжело, потому что первый матч без Карреры. Рауль Рианчо тоже молодец. Думаю, ничья – хороший результат, потому что здесь играть тяжело.

– Насколько неожидонной была отставака Карреры?

– Конечно, тяжело, потому что он здесь работал три года. Но сейчас надо работать и побеждать. Команде нужно набирать форму.

– Верите, что "Спартак" может стать чемпионом в этом сезоне?

– Конечно. Впереди еще много игр. Отставание от "Зенита" 7 очков. Сейчас нам нужна другая мотивация, другая атмосфера и победы.