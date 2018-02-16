Фернандеш - в команде недели Лиги Европы

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш вошел в символическую сборную Лиги Европы по итогам первых матчей 1/16 финала. Хавбек российской команды во встрече с "Ниццей" (3:2) оформил хет-трик, принеся железнодорожникам волевую победу.
Ранее 31-летний португалец был номинирован на звание лучшего игрока недели в турнире.
Полностью состав команды недели выглядит следующим образом:
Давид Оспина ("Арсенал") - Начо Монреаль ("Арсенал"), Калум Чемберс ("Арсенал"), Лукас Эрнандес ("Атлетико"), Штефан Лайнер ("Зальцбург") - Каллум Макгрегор ("Селтик"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Мануэл Фернандеш ("Локомотив"), Андре Шюррле ("Боруссия" Дортмунд) - Миши Батшуайи ("Боруссия" Дортмунд) и Тимо Вернер ("Лейпциг").
Напомним, ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 21 (вынесенная игра ЦСКА - "Црвена Звезда") и 22 ферваля (все остальные встречи этой стадии).
- Локомотив М (футбол)
- Спортинг Л
- Арсенал Лондон
- Ницца
- Атлетико
- Селтик
- Боруссия Дортмунд
- Лейпциг (футбол)
- Калум Чемберс
- Андре Шюррле
- Лига Европы
- Зальцбург
- Мануэл Фернандеш (футболист)
- Миши Батшуайи
- Штефан Лайнер
- Тимо Вернер
- Начо Монреаль
Askido
Даль = Ольга Смородская о Фернандеше:«Кто больше всех разочаровал в «Локо»? Фернандеш! Неприятный тип. Ровно поэтому он ничего в футболе и не достиг – его характер не позволяет реализовать то, что дала природа. Я много с ним общалась, пытаясь вытащить на свет божий, но он вещь в себе. Самодостаточен полностью и безосновательно презирает всех вокруг. Умом не блещет, как и всем остальным» 15:42--- Фернандеш стабильно показывает класс, и если давать ему свободу в игре, то он сделает её красивой! Главное верить в него и в команду в общем! Спасибо тренерскому штабу и руководству, которое при Смородской хотело лишь срубить побольше бабла! Какой бы Фернандеш не был закрытым и нелюдимым человеком в жизни, он приносит большую пользу для клуба и делает игру красивой, стабильно мастерски накручивая дриблингом соперников и поражая их ворота!!!
16:02
= Даль =
Ольга Смородская о Фернандеше:«Кто больше всех разочаровал в «Локо»? Фернандеш! Неприятный тип. Ровно поэтому он ничего в футболе и не достиг – его характер не позволяет реализовать то, что дала природа. Я много с ним общалась, пытаясь вытащить на свет божий, но он вещь в себе. Самодостаточен полностью и безосновательно презирает всех вокруг. Умом не блещет, как и всем остальным»
15:42
Askido
Так держать!!! Ману красава! Да и вся комонда молодцы! Истинные чемпионы показали всем недоклубам что такое красивый футбол, сильный характер и настоящая нераспиаренная команда!!!
13:43