Фернандеш - в команде недели Лиги Европы

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш вошел в символическую сборную Лиги Европы по итогам первых матчей 1/16 финала. Хавбек российской команды во встрече с "Ниццей" (3:2) оформил хет-трик, принеся железнодорожникам волевую победу.

Ранее 31-летний португалец был номинирован на звание лучшего игрока недели в турнире.

Полностью состав команды недели выглядит следующим образом:

Давид Оспина ("Арсенал") - Начо Монреаль ("Арсенал"), Калум Чемберс ("Арсенал"), Лукас Эрнандес ("Атлетико"), Штефан Лайнер ("Зальцбург") - Каллум Макгрегор ("Селтик"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Мануэл Фернандеш ("Локомотив"), Андре Шюррле ("Боруссия" Дортмунд) - Миши Батшуайи ("Боруссия" Дортмунд) и Тимо Вернер ("Лейпциг").

Напомним, ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 21 (вынесенная игра ЦСКА - "Црвена Звезда") и 22 ферваля (все остальные встречи этой стадии).