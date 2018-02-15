Фернандеш сделал хет-трик в матче с "Ниццей"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш сделал хет-трик в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Ниццы". Счет стал 3:2 в пользу железнодорожников. Антон Миранчук отдал на свободного Фернандеша пас, который без сопротивления пробил в дальний нижний угол.

Ранее Фернандеш точно исполнил пенальти и штрафной.