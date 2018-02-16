Фернандеш признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш по итогам голосования болельщиков признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба УЕФА. Португалец в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Ниццы" (3:2) сделал хет-трик.
Кроме того, на звание лучшего претендовали полузащитник "Арсенала" Месут Езил, нападающий "Боруссии" Миши Батшуайи и форвард "Атлетика" Ариц Адурис. Испанец в игре против "Спартака"(3:1) сделал дубль. Голосование проводилось на официальном сайте организации.
- Локомотив М (футбол)
- Месут Езил
- Спартак (футбол)
- Арсенал Лондон
- Ницца
- Атлетик
- Боруссия Дортмунд
- Ариц Адурис
- Лига Европы
- Мануэл Фернандеш (футболист)
- Миши Батшуайи
Stone Rose
Поздравляю! Заслужил
20:22
SpaMan
Ждем в сборной и на ЧМ. Думаю не только проводницы буду поддерживать его команду
19:02
0range_
Поздравы, че!) Объективное мнение болел по всему миру
18:47
maslo
Красавело! на сегодня лучший лег в чемпе
18:24
oleg.bob
Всё по делу. Поздравления, Мануэл!
17:50
Askido
И по делу же!!! Фернандеш из матча в матч показывает высокий уровень, красивую, качественную и эффективную игру! А недоэксперты СЭ лобызают своего промясинку и сватают этого " великого игрока" в топ клубы Европы...
17:46