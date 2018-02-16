17:39 | Футбол — Лига Европы

Фернандеш признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

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Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш по итогам голосования болельщиков признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба УЕФА. Португалец в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Ниццы" (3:2) сделал хет-трик.

Кроме того, на звание лучшего претендовали полузащитник "Арсенала" Месут Езил, нападающий "Боруссии" Миши Батшуайи и форвард "Атлетика" Ариц Адурис. Испанец в игре против "Спартака"(3:1) сделал дубль. Голосование проводилось на официальном сайте организации.

 
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Stone Rose

Поздравляю! Заслужил

20:22

SpaMan

Ждем в сборной и на ЧМ. Думаю не только проводницы буду поддерживать его команду

19:02

0range_

Поздравы, че!) Объективное мнение болел по всему миру

18:47

maslo

Красавело! на сегодня лучший лег в чемпе

18:24

oleg.bob

Всё по делу. Поздравления, Мануэл!

17:50

Askido

И по делу же!!! Фернандеш из матча в матч показывает высокий уровень, красивую, качественную и эффективную игру! А недоэксперты СЭ лобызают своего промясинку и сватают этого " великого игрока" в топ клубы Европы...

17:46

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