03:38 | Футбол — Лига Европы

Фернандеш претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

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Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба УЕФА. Португалец в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Ниццы" (3:2) сделал хет-трик.

Кроме того, на звание лучшего претендуют полузащитник "Арсенала" Месут Езил, нападающий "Боруссии" Миши Батшуайи и форвард "Атлетика" Ариц Адурис. Испанец в игре против "Спартака" (3:1) сделал дубль. Голосование открыто на официальном сайте организации.

Ницца - Локомотив

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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эд.гар

Сегодня Ману на своей позиции один из лучших в Европе. Молодец!

10:47

g2ta

все верно!!! Ману лучший!

09:25

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