Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба УЕФА. Португалец в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Ниццы" (3:2) сделал хет-трик.
Кроме того, на звание лучшего претендуют полузащитник "Арсенала" Месут Езил, нападающий "Боруссии" Миши Батшуайи и форвард "Атлетика" Ариц Адурис. Испанец в игре против "Спартака" (3:1) сделал дубль. Голосование открыто на официальном сайте организации.
- Локомотив М (футбол)
- Месут Езил
- Спартак (футбол)
- Арсенал Лондон
- Ницца
- Атлетик
- Боруссия Дортмунд
- Ариц Адурис
- Лига Европы
- Мануэл Фернандеш (футболист)
- Миши Батшуайи
эд.гар
Сегодня Ману на своей позиции один из лучших в Европе. Молодец!
10:47
g2ta
все верно!!! Ману лучший!
09:25