Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба УЕФА. Португалец в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Ниццы" (3:2) сделал хет-трик.

Кроме того, на звание лучшего претендуют полузащитник "Арсенала" Месут Езил, нападающий "Боруссии" Миши Батшуайи и форвард "Атлетика" Ариц Адурис. Испанец в игре против "Спартака" (3:1) сделал дубль. Голосование открыто на официальном сайте организации.