Фернандеш повторил достижение Кержакова и Джанашии

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Ниццы" (3:2) забил 3 мяча. Этот хет-трик стал для португальца вторым в составе железнодорожников в еврокубках. Ранее хавбек забивал 3 гола в ворота чешского "Злина" на групповом этапе.

Фернандеш стал третьим игроком российской команды, которому удалось сделать два хет-трика. Ранее это были Александр Кержаков ("Зенит") и Заза Джанашия ("Локомотив").