Фернандеш оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги Европы

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш установил рекорд Лиги Европы. В матче 2-го тура группового турнира против "Злина" он оформил хет-трик за первые 17 минут встречи. Таким образом, португалец - автор самого быстрого хет-трика в истории турнира.
Предыдущее достижение принадлежало нападающему ПАОКа Стефаносу Атанасиадису, который в сентябре 2014 года в матче против минского "Динамо" (6:1) забил три гола за первые 28 минут встречи.
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclokomotiv#UEL #ЛигаЕвропы. Группа F. 2-й тур. #ЛокоЗлин 1:0 2' Мануэл Фернандеш (пенальти) pic.twitter.com/Ow9OiuyAxZ– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 28 сентября 2017 г.
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclokomotiv#UEL #ЛигаЕвропы. Группа F. 2-й тур. #ЛокоЗлин 2:0 6' Мануэл Фернандеш (дубль) pic.twitter.com/EhAA6fwDl4– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 28 сентября 2017 г.
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclokomotiv#UEL #ЛигаЕвропы. Группа F. 2-й тур. #ЛокоЗлин 3:0 17' Мануэл Фернандеш (хет-трик) pic.twitter.com/DrRJdoJh1L– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 28 сентября 2017 г.
Трансляция матча "Локомотив" – "Злин"
Ж и в о й
геодез, видимо, имеется в виду с начала мачта самый быстрый хет-трик
22:56
геодез
Вот самый быстрый хет-трик в истрии Лиги Европы. 10 минут: Клаудиу Кешерю («Стяуа» — «Ольборг» 6:0). 18.09.2014, групповой этап.
22:54
Parovozoff
Вот кого надо натурализовать!
22:53