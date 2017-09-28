Уличная атлетика при поддержке Datsun
22:43 | Футбол — Лига Европы

Фернандеш оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги Европы

3

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш установил рекорд Лиги Европы. В матче 2-го тура группового турнира против "Злина" он оформил хет-трик за первые 17 минут встречи. Таким образом, португалец - автор самого быстрого хет-трика в истории турнира.

Предыдущее достижение принадлежало нападающему ПАОКа Стефаносу Атанасиадису, который в сентябре 2014 года в матче против минского "Динамо" (6:1) забил три гола за первые 28 минут встречи.

Трансляция матча "Локомотив" – "Злин"

 

Опрос

Как "Зенит" и "Локомотив" выступят в групповом турнире Лиги Европы?
голосовать
3
Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 2-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ж и в о й

геодез, видимо, имеется в виду с начала мачта самый быстрый хет-трик

22:56

геодез

Вот самый быстрый хет-трик в истрии Лиги Европы. 10 минут: Клаудиу Кешерю («Стяуа» — «Ольборг» 6:0). 18.09.2014, групповой этап.

22:54

Parovozoff

Вот кого надо натурализовать!

22:53