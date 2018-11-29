"Фенербахче" с Нойштедтером вышел в плей-офф Лиги Европы

Оба матча группового турнира Лиги Европы в группе D завершились нулевой ничьей. "Андерлехт" и трнавский "Спартак", а также "Фенербахче" и загребское "Динамо" не смогли распечатать ворота друг друга. В составе стамбульцев 90 минут отыграли защитник сборной России Роман Нойштедтер, экс-игрок "Зенита" Мартин Шкртел и бывший капитан московского "Динамо" Матье Вальбуэна.

Таким образом, место в плей-офф обеспечили "Динамо" (с первого места) и "Фенербахче" (со второго).

Лига Европы

Групповой турнир

Группа D

"Фенербахче" (Турция) - "Динамо" (Хорватия) - 0:0

"Фенербахче": Харун Текин, Шкртел, Исла, Нойштедтер, Хасан Али, Вальбуэна, Элмас, Жаилсон, Барыш Алыджы, Бензиа, Фрай.

"Динамо": Ливакович, Теофиль-Катрин, Дилавер, Стоянович, Ррахмани, Адеми, Гояк, Гавранович (Петкович, 62), Хайрович (Кондзер, 90+1), Оршич (Шуньич, 64), Ольмо.

Предупреждения: Фрай, 11. Адеми, 36. Исла, 39. Ррахмани, 44. Нойштедтер, 59. Шуньич, 88. Элмас, 90+4.

Судья: Шергенхофер (Австрия).

29 ноября. Стамбул. Стадион "Шюкрю Сараджоглу".

"Андерлехт" (Бельгия) - "Спартак" (Словакия) - 0:0

"Андерлехт": Дидиллон, Аппиа, Лоуренс, Санне, Борнау, Макаренко (Локонга, 83), Сайеф, Мориока (Версхарен, 81), Кайембе, Мусона (Амузу, 81), Дауда.

"Спартак": Худы, Тот, Оравец, Грешшак, Грендель (Мизенбек, 90), Чантуришвили, Ирка, Кулганек, Бакош (Горбани, 60), Малецки (Янсо, 90+3), Схиртладзе.

Предупреждения: Аппиа, 31. Схиртладзе, 32. Грешшак, 79. Локонга, 85.

Судья: Папапетру (Греция).

29 ноября. Брюссель. Стадион "Констант Ванден Сток".

Турнирная таблица Лиги Европы