"Фенербахче" с Нойштедтером победил "Спартак" из Трнавы, "Динамо" Загреб при судействе Безбородова одолело "Андерлехт"

"Фенербахче" обыграл "Спартак" из Трнавы в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы - 2:0. Оба мяча провел Ислам Слимани. В центре обороны стамбульцев 90 минут отыграли защитник сборной России Роман Нойштедтер и экс-защитник "Зенита" Мартин Шкртел. На 76-й минуте на поле появился бывший капитан "Динамо" Матье Вальбуэна.

В первом туре "Фенербахче" уступил "Динамо" из Загреба (1:4) и с тремя очками идет на втором месте в таблице. В другой игре тура "Динамо" обыграло "Андерлехт" (2:0). Встречу судила российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Лига Европы

Групповой турнир

2-й тур

Группа D

"Андерлехт" (Бельгия) - "Динамо" (Хорватия) - 0:2 (0:1)

Голы: Хайрович, 19 - с пенальти (0:1). Гояк, 68 (0:2).

"Андерлехт": Дидиллон, Враньеш, Милич, Санне, Нахар (Сайеф, 66), Требель, Макаренко, Сантини, Баккали (Мориока, 89), Димата (Лоуренс, 85), Амузу.

"Динамо": Ливакович, Теофиль-Катрин, Дилавер (Перич, 46), Стоянович, Ррахмани, Адеми, Гояк, Петкович, Хайрович (Шуньич, 76), Оршич (Гавранович, 89), Ольмо.

Предупреждения: Стоянович, 11. Враньеш, 18. Теофиль-Катрин, 41. Адеми, 49. Хайрович, 61.

Удаления: Враньеш, 46. Теофиль-Катрин, 90+3.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

4 октября. Брюссель. Стадион "Констант Ванден Сток".

"Фенербахче" (Турция) - "Спартак" (Словакия) - 2:0 (0:0)

Голы: Слимани, 52 (1:0). Слимани, 69 (2:0).

"Фенербахче": Харун Текин, Шкртел, Исла, Нойштедтер, Хасан Али, Рейес (Исмаил, 76), Айю (Вальбуэна, 76), Элмас, Жаилсон, Фрай, Слимани (Мехмет Топал, 88).

"Спартак": Худы, Тот (Гладик, 67), Оравец, Годал, Кадлец, Грешшак, Грендель (Горбани, 68), Рада, Чантуришвили, Ирка (Мизенбек, 82), Бакош.

Предупреждения: Фрай, 70. Айю, 73. Вальбуэна, 79. Чантуришвили, 80.

Судья: Вельц (Германия).

4 октября. Стамбул. Стадион "Шюкрю Сараджоглу".