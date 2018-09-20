"Фенербахче" разгромлен загребским "Динамо", несмотря на гол Нойштедтера

"Динамо" из Загреба разгромило "Фенербахче" в матче группового турнира Лиги Европы - 4:1. Единственный мяч за турецкую команду провел Роман Нойштедтер. Защитник сборной России в начале второго тайма головой замкнул навес с углового.

Для Нойштедтера этот гол стал первым в текущем сезоне. В сезоне-2017/18 он отличился трижды в чемпионате Турции и дважды - в Лиге Европы. Последний мяч он провел в марте этого года.

В другой встрече группы D трнавский "Спартак" одолел "Андерлехт" с минимальным счетом - 1:0.

Лига Европы

Групповой турнир

1-й тур

Группа D

"Динамо" (Хорватия) - "Фенербахче" (Турция) - 4:1 (2:0)

Голы: Шуньич, 16 (1:0). Хайрович, 27 (2:0). Нойштедтер, 47 (2:1). Хайрович, 57 (3:1). Ольмо, 60 (4:1).

"Динамо": Ливакович, Теофиль-Катрин, Дилавер, Стоянович, Ррахмани, Гояк, Шуньич, Гавранович (Будимир, 85), Хайрович (Думбья, 81), Оршич (Кондзер, 76), Ольмо.

"Фенербахче": Харун Текин, Нойштедтер, Исмаил, Рейес, Шенер Езбайраклы, Мехмет Топал, Алпер Потук (Слимани, 79), Элмас, Шаэшуэ (Жаилсон, 65), Бензиа (Барыш Алыджы, 65), Фрай.

Предупреждения: Хайрович, 44. Исмаил, 63. Гояк, 64. Элмас, 69. Шуньич, 77.

Судья: Поусон (Англия).

20 сентября. Загреб. Стадион "Maksimir".

"Спартак" (Словакия) - "Андерлехт" (Бельгия) - 1:0